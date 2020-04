'Compleanno' speciale per Gorizia, che guarda al futuro

"Oggi è un giorno speciale per Gorizia", spiega nel videomessaggio il sindaco Rodolfo Ziberna. "Il 28 aprile 1001, infatti, si registra la prima 'citazione' ufficiale della città. Gorizia compie 1.019 anni, anche se la sua storia, come stiamo scoprendo in questo periodo, ha radici ben più lontane. La nostra splendida città è passata attraverso infinite esperienze, a volte drammatiche, a volte bellissime. Ha sempre saputo rialzarsi e lo farà anche questa volta. Tanti auguri Gorizia!".

"Chiedono semplicemente di poter lavorare, di poter salvare le loro attività e i tanti posti di lavoro che girano intorno ad esse. Stiamo parlando di decine di migliaia di famiglie. Sono le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, ma nelle altre regioni è lo stesso, che questa sera, alle 21, sono scesi virtualmente in piazza, con una singolare forma di protesta: accenderanno tutte le luci dei loro locali. Luci accese anche in Municipio per esprimere il pieno appoggio del Comune", prosegue Ziberna. "Proprio adesso siamo in consiglio comunale per varare la prima tranche di interventi a favore loro e delle famiglie goriziane. Quelle famiglie che, a loro volta, sono alle prese con altri grossi problemi. È inaccettabile che ancora non ci siano disposizioni precise sulla riapertura dei centri estivi e delle scuole. E non ci vengano a intortare con la storia che in Germania i contagi stanno risalendo. Rispondo con le parole dell'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi: Ovvio! Ma la cura non è proseguire solo con misure restrittive. Il coronavirus va gestito come una cronicità. Rispettare le misure precauzionali adeguando l’organizzazione del servizio sanitario al contenimento. Nelle Regioni si è ben capito".

"Però voglio chiarire un'altra cosa per chi pensa che riaprire significhi liberi tutti. Non è così. Sono felice che oggi diversa gente abbia potuto trascorrere più tempo fuori casa e diversi locali abbiano ripreso l'attività, anche se per asporto. Però ho visto e mi hanno riportato situazioni inaccettabili. Gruppi di persone davanti ad alcuni bar, senza rispettare le distanze e con le mascherine abbassate. Gente che girava telefonando con la mascherina abbassata infischiandosene della gente che incrociava. Credo di essere una delle persone più tolleranti del mondo ma vi posso assicurare che farò intensificare ulteriormente i controlli e non ci sarà tolleranza. Non ci si ferma a chiacchierare a gruppi davanti ai locali, sorseggiando il caffè, e la mascherina, per le vie della città, va tenuta alzata, anche quando si telefona. Io sto facendo, insieme ad altri, una grande battaglia per riaprire tutto subito e non voglio che venga vanificata da persone che forse devono ancora capire che certi comportamenti non possono essere tollerati", prosegue Ziberna.

"Infine, come vi avevo promesso, ecco il report dei contagi ad oggi. Innanzitutto sono arrivati gli ultimi tamponi della casa di riposo Culot, anche gli operatori, al completo, sono risultati negativi. Oggi, a Gorizia, ci sono ancora 44 casi positivi e 55 in quarantena. A pesare sui numeri, i risultati dello screening effettuato in tutte le case di riposo, pubbliche e private, e in altre strutture come il carcere. Niente di drammatico, sono stati individuati otto casi asintomatici a Villa San Giusto e altri, in numero molto inferiore, in altre strutture. Per la maggior parte, come ho detto, si tratta di persone senza sintomi che non sarebbero state individuate senza i tamponi fatti a tappeto. E questo è un bene. Cari amici, mi raccomando, sentiamoci finalmente più liberi e felici ma non approfittiamo della situazione e manteniamo le misure di sicurezza. E continuiamo ad abbracciarci virtualmente. Eccolo il mio abbraccio serale che vi stringe come fosse vero", conclude Ziberna.