'Contributi prima casa, la norma Fvg è discriminatoria'

Le norme regionali che regolano l'accesso ai contributi per l'acquisto della prima casa discriminano gli stranieri extracomunitari. Per questo la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà modificare immediatamente il regolamento, e pubblicizzarlo a lettere rosse sull'homepage del proprio sito, oltre a risarcire, con 7mila euro, una coppia albanese per la lesione alla dignità personale. A stabilirlo è un'ordinanza del Tribunale di Udine, firmata ieri dal giudice del lavoro Ilaria Chiarelli.

Al centro della vicenda giudiziaria c'è la norma secondo cui, per avere i contributi, bisogna certificare di non possedere beni immobili all'estero. Ai cittadini italiani e comunitari basta presentare l'autocertificazione. Ai soggiornanti di lungo periodo, invece, sono richiesti documenti del Paese d'origine, spesso difficili o impossibile da ottenere. Per questo, la coppia albanese si era vista sospendere la domanda di contributo e aveva presentato ricorso, assistita dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione e dall'avvocato Martino Benzoni.

Per il giudice, tale regola è contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla direttiva che parifica, per l'assistenza sociale, soggiornanti di lungo periodo e cittadini comunitari.

Il Tribunale di Udine ha stabilito, inoltre, che siano nuovamente valutate le domande presentate dai coniugi e da tutti i soggiornanti di lungo periodo.

“Da tempo ormai chiediamo la correzione di una discriminazione sostenuta solo da ragioni ideologiche, sbagliata sul piano etico e legale, contraria agli interessi del sistema economico regionale e dei lavoratori. La Giunta Fedriga ha emanato un regolamento sapendo perfettamente che non aveva nessuna possibilità di superare il vaglio della legge ed ha preferito farsi condannare in Tribunale anziché adottare norme conformi ai diritti”. E’ il commento del coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri.

“La logica dello scontro e della tensione istituzionale fino al punto di preferire una condanna a un passo indietro – sottolinea Spitaleri – fa svanire dalla Giunta Fedriga ogni velo di moderazione o centrismo. Quando ci sono in campo diritti delle persone, la discrezionalità politica deve cedere. Questa si chiama democrazia e stato di diritto, questo – conclude - distingue l'Italia dall'Ungheria”.