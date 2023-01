'Dall'Egitto rassicurazioni sul caso Regeni'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Il Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con il quale ha parlato anche del caso del ricercatore friulano Giulio Regeni.

“Ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana", ha detto Tajani. "Sia il presidente sia il ministro degli Esteri mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi”. Secondo Tajani, “non c'è stata nessuna reticenza da parte egiziana".

Incontro con il Presidente egiziano @AlsisiOfficial. Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo,soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki pic.twitter.com/RQYUzdPvLS