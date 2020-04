'Dati confortanti, ma non molliamo adesso'

Da Gorizia, arriva il consueto aggiornamento del sindaco Rodolfo Ziberna. "La nostra città non finisce di stupire. Per fare gli auguri di Pasqua a Gorizia e oltre volevo qualcosa di speciale perché ce lo meritiamo. Ho contattato alcune persone che hanno accettato senza esitare la mia proposta e senza chiedere nulla, si sono messe subito al lavoro realizzando questa sorpresa che, secondo me, sarà bellissima e ci farà amare ancora di più, se possibile, la nostra comunità che, in questo drammatico periodo ha saputo reagire in modo incredibile. Quindi, l'appuntamento di domani sarà solo un omaggio alla nostra città", annuncia Ziberna.

"Però, diciamoci la verita, se sono così sereno è perché anche oggi è andata strabene, con i casi positivi fermi sempre a 35 e le quarantene che scendono a 33, a significare che l'esito di altri 3 tamponi è stato negativo. Evviva. Adesso però, dopo aver gioito arriva l'ammonimento. Oggi c'era troppa gente in giro che non rispettava le distanze di sicurezza. Alcuni circolavano senza mascherine o guanti", attacca Ziberna. "È vero che sono obbligatori solamente in negozi e supermercati ma ci sono stati segnalati casi di comportamenti indisciplinati durante le file e anche in alcuni punti vendita non presidiati, oltre che sulla strada. Non va bene, per niente".

"Quindi, vi prego, uscite si casa solo per assoluta necessità e quando siete fuori rispettate tutte le regole preventive, sopratutto le distanze. E se qualcuno le infrange davanti a voi fateglielo notare. Ragazzi, non scherziamo. Voglio che non aumenti più il numero delle persone contagiare, tranne i potenziali positivi già in quarantena. Non fatemi scherzi. A domani con il solito enorme abbraccio", conclude Ziberna.