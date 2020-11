'Escono' dalla quarantena, tre stranieri denunciati

Continuano i controlli delle Forze dell'ordine sul rispetto delle misure anti-Covid. A Trieste, ieri, sono state 536 le persone identificate.

Tre stranieri sono stati denunciati per non aver rispettato la quarantena obbligatoria. Si tratta di un cittadino kosovaro classe 1997, denunciato dalla Volante del Commissariato di Duino Aurisina perché trovato all'esterno dell'ostello scout a Prosecco. Gli agenti hanno pizzicato fuori dalla struttura di accoglienza anche due cittadini pakistani, maggiorenni; entrambi sono stati denunciati per non aver rispettato il regime di isolamento, obbligatorio per chi arriva in Italia dalla rotta balcanica.

Sul fronte delle attività, la Volante della Questura ha controllato un locale, risultato in regola.