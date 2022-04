'Esserci sempre', la Polizia di Stato festeggia 170 anni di servizio

La Polizia di Stato celebra oggi il 170° Anniversario della sua fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, nella splendida cornice della Terrazza del Pincio a Roma.

Un’amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei sui uomini.

Il Capo dello Stato ha concesso quest’anno la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia. Tra le onorificenze conferite durante la cerimonia, anche quella che omaggia il ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019.

Per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza. Nel corso della cerimonia, il primo esemplare è stato consegnato dal Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini al Presidente Mattarella.

Ma i 170 anni della Polizia di Stato sono stati celebrati anche in Fvg.

Nel Friuli Occidentale, le celebrazioni sono iniziate alle 8 a Zoppola, località Cusano, con la deposizione di un cuscino di fiori alla stele in memoria degli Agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, caduti in servizio il 12 dicembre 1987. Alle 8.45 la deposizione di una Corona d’Alloro in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato al cippo commemorativo nel cortile della Questura di Pordenone. La cerimonia è stata officiata dal Vescovo della Diocesi Concordia-Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini, alla presenza del Prefetto di Pordenone, di una rappresentanza della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di familiari dei Caduti della Polizia di Stato.

Alle 11, nella Sala Consiliare dell'ex Provincia, in corso Garibaldi, la celebrazione, nel corso della quale sono state consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività.

A Udine, le celebrazioni si sono tenute a Palazzo D’Aronco – Sala Ajace, dalle 10.30. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, il Questore di Udine, Manuela De Bernardin, ha tracciato il bilancio dell’attività della Polizia di Stato e consegnato importanti riconoscimenti al personale distintosi per particolari operazioni. Prima, alle 9, in piazzale D’Annunzio e viale Ungheria, sono stati resi gli Onori ai Caduti della Polizia di Stato e onorata la Memoria dei poliziotti morti nella strage del 23 dicembre 1998.

A Trieste, la cerimonia si è tenuta nella Sala Maggiore della Camera di Commercio alle 10, alla presenza delle Autorità locali, delle Forze di Polizia e di una rappresentanza di studenti che hanno partecipato al progetto Pretendiamo Legalità promosso dall’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

In piazza della Borsa allestiti stand istituzionali con esposizione di mezzi e strumentazioni in dotazione della Polizia di Stato. Presenti anche gli esperti della Polizia Postale che hanno distribuito a genitori, nonni e insegnanti brochure ricche di consigli su come contenere il dilagante fenomeno del cyber-bullismo e, in generale, tutte le forme di prevaricazione connesse a un uso distorto delle tecnologie, comprese le truffe informatiche.

A Gorizia la cerimonia si è svolta nella sala Giuseppe Verdi di Palazzo de Bassa. La commemorazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro ai Monumenti ai Caduti della Polizia di Stato: alle 9 nel Cimitero Monumentale di Monfalcone e alle 10 nel Parco della Rimembranza a Gorizia.

Riconoscimenti per il Vice Questore Claudio Culot e l’Assistente Capo Coordinatore Paola Giabiotti “Per le elevate capacità professionali e intuito investigativo evidenziati in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di una donna, resasi responsabile di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gorizia, 17 marzo 2017”, e per gli Assistenti Capo Coordinatori Giuliano Wisniewski, Alessandro Bruno e Romolo Migotti con la seguente motivazione: “Per le elevate capacità professionali evidenziate in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di polizia giudiziaria di due cittadini croati, resisi responsabili del reato di furto pluriaggravato, in concorso. Monfalcone, 15 febbraio 2017”.

"I 170 anni della Polizia di Stato rappresentano l'occasione perfetta per dire grazie a questa istituzione per il lavoro svolto sul nostro territorio e per la capacità di affrontare ogni criticità con grandissima professionalità". Questo il pensiero espresso dall'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine della cerimonia a Trieste. Per l'assessore regionale il ringraziamento da rivolgere alla Polizia di Stato oggi deve essere ancora più forte visto che veniamo da un periodo veramente difficile, caratterizzato prima dalla barbara uccisione degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta e subito dopo dallo scoppio dell'emergenza pandemica che ha visto le forze dell'ordine in prima linea nelle attività di controllo per il rispetto delle regole finalizzate al contenimento del virus.

In questo contesto, ha ricordato ancora Roberti, ci sono state poi le manifestazioni di piazza con episodi veramente difficili per Trieste e per la gestione dell'ordine pubblico, mentre adesso siamo di fronte a una fase particolarmente complicata da una parte per le ingenti risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio della nostra economia che fanno gola alle organizzazioni criminali e dall'altra per la guerra in Ucraina segnata da un flusso costante di profughi.

L'assessore ha concluso affermando che per tutta questa straordinaria attività soprattutto oggi è doveroso ringraziare gli uomini e le donne della Polizia di Stato.