'Evade' dalla quarantena, lo trovano a passeggio

Diverse le persone sanzionate nelle ultime ore dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, che stanno controllando il territorio per il rispetto del nuovo Dpcm e per prevenire e reprimere microcriminalità e spaccio di stupefacenti.

Un 42enne residente a Udine, positivo al Covid-19 e sottoposto alla quarantena, è stato sorpreso a piedi, in via Popone, ed è stato quindi denunciato, oltre a essere sanzionato amministrativamente con la contravvenzione di 400 euro per la violazione del recente Dpcm.

Nel pomeriggio di ieri, poi, a Martignacco, Basiliano, San Daniele del Friuli, Tavagnacco e Majano, i militari dell'Arma di Codroipo, Tricesimo, Martignacco e Majano, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne di Martignacco perché guidava ubriaco, con un tasso di 1,9 grammi litro, un uomo di 79 anni di Mereto di Tomba che guidava con un tasso di 1,08, una ragazza di 22 anni di Ragogna, sorpresa a San Daniele alla guida della propria auto, con un tasso di 1,66.

E poi ancora nei guai un uomo di 51 anni residente a Paluzza, sorpreso a Tavagnacco con un tasso di quasi 2 grammi litro, e un 42enne, residente a Majano, fermato, nel centro del Friuli Collinare, alla guida della propria auto, con un tasso di 1,01.