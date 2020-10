'Evadono' dalla quarantena, 11 stranieri denunciati

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Trieste, sono state controllate 412 persone nell'ambito del costante monitoraggio per il contenimento della pandemia da Covid-19. Di queste, 11 sono state denunciate. Si tratta di stranieri maggiorenni, tutti quanti uomini (sette pakistani, due afghani e due siriani provenienti dalla rotta balcanica), che si sono sottratti dall'isolamento fiduciario, allontanandosi dalla struttura di accoglienza di Campo Sacro - Ostello Scout.

Sempre in provincia di Trieste, sono stati controllati 13 locali pubblici, sette da parte di un servizio coordinato tra il personale della Questura, in particolare della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, e sei controllati dalla Squadra Volante; in un caso il titolare è stato sanzionato.