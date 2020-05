'Facciamo rivivere la nostra bella Gorizia'

"Cari amici, che emozione passeggiare per Gorizia oggi", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha salutato le riaperture con un caffè al bar. "Tanta bellissima gente che passeggiava o era seduta ai tavolini, fuori dai locali. L'ho fatto anch'io. Avrei voluto abbracciare tutte le persone per gioire di questa ritrovata libertà. Sì, riprendiamoci la vita. E aiutiamo chi è in difficoltà a ripartire. Compriamo nei nostri negozi e fermiamoci nei nostri locali. Così faremo rivivere la nostra bella Gorizia. Sono felice anche perché sono state davvero pochissime le persone che non seguivano le regole e, penso, più per distrazione che per altro".

"Stiamo lavorando per rendere ancora più bella la nostra città. A breve, nelle nuove aiuole di Corso Italia, saranno collocati ben 650 cespugli di rose inglesi colorate che renderanno ancora più spettacolari i nostri controviali ristrutturati. Come dicevo ieri sera vogliamo valorizzarli perché possano nuovamente diventare un'attrazione per i cittadini. A breve vi racconterò gli altri progetti.

Amici, oggi ancora di più dobbiamo essere uniti per ricostruire il nostro futuro, quello dei nostri figli, quello della nostra città".

"E anche stasera vi saluto con l'ultima bella notizia, scendono ancora i contagiati, arrivati a 24 e crescono i guariti, 61. Un grande abbraccio felice", conclude Ziberna.