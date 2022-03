'Festintenda' nel mirino dei ladri

Il circolo culturale Il Cantiere - Festintenda, associazione di Mortegliano attiva dal 1984, che ospita eventi musicali e non solo, è finita nel mirino dei ladri. E ora chiede aiuto per poter proseguire nell'organizzazione del calendario già programmato di appuntamenti.

“Ci sono stati sottratti cavi e materiale elettrico vario, un generatore e un decespugliatore. Sono state anche danneggiate varie strutture della nostra area. Ma l'ultima brutta sorpresa è stato il furto dei teli del tendone”. A scriverlo, sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, sono gli organizzatori del Festintenda. “Questi furti - scrivono i volontari - ci creano enormi problemi a livello di costi, di documenti da rifare e mettono a rischio la realizzazione degli eventi già in programma per imaggio e giugno, perché non possiamo montare il tendone”.

“I nostri valori e i nostri principi - aggiungono - fanno parte della nostra vita come dello spirito della festa. Quindi vogliamo chiedere aiuto a tutti, con quello che potete, per cercare di riacquistare il materiale che ci hanno rubato”.

La raccolta è arrivata a 1.700 euro grazie a decine di donazioni ed è raggiungibile a questo link.



Nel frattempo, gli organizzatori di Festintenda non sono stati con le mani in mano. E' arrivata pochi giorni fa la prima conferma per l'edizione 2022: il 28 maggio serata all’insegna del punk Italiano con i Liguri The Manges e i Meat For Dogs da Catanzaro.



Le band di supporto e gli alri gruppi che parteciperanno all'edizione 2022 verranno annunciate nei prossimi giorni.