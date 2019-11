'Florovivaista', coltiva una pianta di marijuana in terrazza

Durante una perquisizione in casa, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, i Carabinieri di Sacile hanno scoperto in terrazza una pianta di marijuana, alta un metro e mezzo. Il proprietario, un 30enne sacilese, ha tentato di giustificarsi dicendo che si trattava di una pianta ornamentale, destinata al florovivaismo. Ma non c’era l’obbligatorio cartellino indicante la varietà di canapa sativa, il numero di lotto di produzione e il seme utilizzato; così, i militari hanno deciso di sequestrare e analizzare la pianta, scoprendo che aveva un principio attivo puro pari 1,3%.

Si trattava, insomma, di una varietà dalla quale poter ricavare stupefacente di buona qualità. Il 30enne, quindi, è stato denunciato per coltivazione di droga.