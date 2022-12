'Furbetti' dei rifiuti, a Monfalcone 155 sanzioni

La Polizia locale di Monfalcone ha stilato il report sui controlli effettuati per verificare il rispetto del regolamento sullo smaltimento dei rifiuti urbani, dal quale si evince che, dall'1 gennaio al 5 dicembre, sono stati effettuati 223 controlli e sono state comminate 155 sanzioni da 200 euro. Le infrazioni si sono concentrate maggiormente nelle aree di viale San Marco, via Volta e via F.lli Cervi.

Il sindaco Anna Maria Cisint commenta così i dati: “Ringrazio la Polizia locale che, attraverso i controlli costanti, presidia la città e funge da deterrente per i comportamenti scorretti. Monfalcone, attualmente, risulta molto pulita e la continua attività di monitoraggio si dimostra fondamentale per mantenere questi standard”.

“Sono numerosi i controlli in borghese effettuati quest’anno, grazie ai quali sono state accertate diverse violazioni. Questa attività, oltre a rappresentare un valido strumento per tenere pulite le nostre strade, consente di evitare di far ricadere sull’intera cittadinanza i costi derivanti dalle azioni di chi non si comporta correttamente. Ringrazio, inoltre, i cittadini che rispettano le regole e ci consentono di tenere pulita la nostra città”.

Nel 2021 i servizi di controllo effettuati dalla Polizia locale erano stati 262, con 222 sanzioni accertate. L'assessore alla Pulizia, Paolo Venni, e il comandante della Polizia locale, Rudi Bagatto, spiegano che la diminuzione degli abbandoni, registrata nel 2022 deriva dal monitoraggio della squadra speciale, dalla costante attività d'informazione sul sistema di raccolta e dalle segnalazioni dei cittadini.

“È un lavoro di squadra che funziona grazie alla collaborazione dei monfalconesi, ma soprattutto grazie all’attività del Nucleo di Polizia ambientale e il supporto di Isambiente, che ringrazio per il loro impegno”, commenta l'assessore Venni. “In particolare, evidenzio il servizio svolto dal rifinitore, che opera su due turni, dalle 7 fino alle 19. A Monfalcone abbiamo una concentrazione di condomini pari a quella dell'hinterland di Milano e siamo la terza città della regione in fatto di densità abitativa, con quasi 300 foresterie. Abbiamo, quindi, coinvolto le imprese affinché collaborassero a informare i lavoratori sulle modalità di funzionamento della raccolta differenziata, riuscendo ad arrivare a un tasso di differenziata pari al 65%, che per un territorio come il nostro è già un importante risultato”.