'Giallo di Trieste, gli inquirenti hanno il dovere del silenzio'

"Gli accertamenti tecnici dovrebbero essere, come sempre, la regola prima di parlare. Gli investigatori devono avere la pazienza di far bene il loro lavoro e di esercitare il dovere del silenzio. Quando avremo i dati tecnici disponibili, dopo esserci fatti noi le idee chiare, sicuramente parleremo". Lo ha detto il Procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, parlando della morte di Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa da casa il 14 dicembre e trovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

"Non posso trascinare la Procura della Repubblica o le forze dell'ordine in una competizione con giallisti, tuttologi e vari personaggi che vogliono dire la loro", ha poi ribadito De Nicolo ai microfoni. "E' giusto che l'opinione pubblica possa esercitarsi a chiedersi cosa è accaduto. Noi abbiamo il dovere del riserbo fino a quando non sappiamo veramente cosa è accaduto".

"Aspettiamo fiduciosi - ha concluso - gli esiti tecnici per poter orientare i successivi nostri accertamenti".

Al momento, lo ricordiamo, non ci sono ancora indagati per la scomparsa e il decesso della 63enne triestina. Per una svolta, si attendono gli esami tossicologici e gli accertamenti disposti sui reperti ritrovati sul corpo della pensionata, effettuati dalla Polizia Scientifica. Tra questi una borsetta a tracolla, vuota, che la donna aveva al collo.

Nel frattempo, martedì 25 gennaio, in mattinata, si terrà - in forma strettamente privata - il funerale di Liliana.