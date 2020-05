'Gorizia è pronta per la fase due'

"Si apre la cosiddetta fase due, con importanti novità dall'ordinanza odierna del governatore Fedriga, che integra i provvedimenti del governo", spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Una giornata che segna un'evoluzione di tutta la situazione collegata al virus con un drastico calo delle terapie intensive e degli ospedalizzati. Anche il nostro ospedale è tornato Covid free. Non solo torneranno progressivamente tutte le attività precedenti, ma proseguirà anche l'azione di potenziamento. È di oggi la notizia dell'acquisto di quattro elettrocardiografi portatili per il Pronto soccorso e la proroga del servizio di noleggio di litotritori extracorporei per l'Urologia, insieme a un tecnico dedicato che consentono di rimuovere i calcoli con una tecnica non invasiva e di intervenire su un'ampia gamma di patologie urologiche. Confermo che il nostro ospedale ospita grandi eccellenze, a partire dai nostri medici e infermieri".

"Continuano le buone notizie sul versante contagi. Nessun caso positivo in più né a Gorizia né nel resto dell'Isontino. Aumentano i guariti e scendono le persone in quarantena. Un abbraccio domenicale", conclude Ziberna.