'Gusti di Frontiera' solo se senza limitazioni

Consueto aggiornamento da Gorizia nel messaggio del sindaco Rodolfo Ziberna. "Forse ci siamo, cari amici, forse il virus sta perdendo la sua forza e questo, insieme al fatto che siamo bravissimi, ci sta facendo ottenere risultati sempre più buoni. Sono 27 le persone guarite, due in più delle persone positive, ferme a 25. Avanti così. Condivido con voi una piccola riflessione. Sempre più mi sto convincendo della necessità di dare fiducia ai cittadini, da una parte e, dall'altra, punire severamente chi non rispetta le regole".

"Non possiamo rimanere chiusi in casa a vita né rinviare l'apertura delle aziende perché stiamo davvero rischiando gravissimi danni sociali ed economici. Dobbiamo sfatare la leggenda degli italiani indisciplinati. Non abbiamo scelta. Dobbiamo essere noi protagonisti del nostro futuro con comportamenti responsabili e non cercare più giustificazioni per chi sgarra. Così potremo riaprire tutto", spiega Ziberna.

"Intanto vi aggiorno sulle mascherine. Stanno per arrivare dalla Regione altre 8mila lavabili che, insieme alle altre 19mila regionali già distribuite e ad altre migliaia, in parte lavabili in parte monouso, frutto di donazioni, copriranno tutta la città", conferma il sindaco.

"A proposito di futuro, in questi giorni si è aperto il dibattito su Gusti di frontiera (nella foto, il taglio del nastro dell'edizione 2019). Voglio chiarire la mia posizione, a scanso di equivoci. Una cosa è certa: noi siamo pronti a organizzare questa nostra straordinaria manifestazione e lo saremo anche se il via libera dovesse arrivare un paio di mesi prima. Saremo pronti a lavorare 24 ore su 24 se servirà. Ma non dovranno esserci limiti, oppure non dovranno modificare la sostanza dell'evento: un compendio della cucina mondiale con oltre 500 stand aperti a circa 800mila persone. In caso contrario non sarà più Gusti di frontiera ma un'altra cosa. Vi immaginate una drastica riduzione degli stand con la gente che deve seguire il distanziamento sociale e mangiare i succosi piatti di Gusti con mascherine e guanti? Spero davvero che fra un paio di mesi ci dicano che sarà possibile tornare alla normalità anche con le manifestazioni all'aperto, ma temo che non sarà così ed è davvero impossibile pensare di organizzare un mini Gusti di frontiera con mascherine e guanti", spiega Ziberna. "Di certo, appena ce lo consentiranno, in attesa del prossimo Gusti, faremo una grande, bellissima festa liberatoria con la partecipazione di tutta la città e oltre. E sarà una festa di tutti. Il momento di sfogarsi per lasciare alle spalle questo brutto momento. Una vera e propria... liberazione! E in quel momento sarà finalmente reale quel grande abbraccio, in questo periodo solo virtuale con cui ho il piacere di salutarvi tutti!", conclude Ziberna.