'I numeri sono positivi, ma non facciamo i furbi'

"So che bisogna essere cauti, ma non possiamo che accogliere con gioia le notizie che arrivano dall'Italia e dalla nostra regione, in cui si parla di una frenata dei nuovi casi ma anche di meno ricoveri e più guariti", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna nel consueto aggiornamento quotidiano. "Forse ci siamo, abbiamo imboccato la strada giusta. A Gorizia c'è un nuovo caso ma anche nuovi guariti. Mi raccomando però, non scherziamo. Non adesso. Tutti a casa finché non cambieranno le regole. Non facciamo i furbi. Sarebbe da sciocchi mettere a repentaglio la nostra salute e quella degli altri proprio adesso. Avremo tempo per festeggiare, ci saranno altre Pasque e Pasquette e, quindi, questa volta cerchiamo di evitare le grigliate con gli amici", continua Ziberna.

"Intanto vi comunico che alcuni cantieri stanno ripartendo, con imprese che riescono a garantire perfettamente le misure anti contagio. Fra questi è ripartito oggi l'intervento di riqualificazione di Corte Sant'Ilario e piazza San Rocco. Per quanto riguarda la prima ci sono importanti novità sulla storia di Gorizia provenienti dalle indagini archeologiche sul retro del Duomo. Ve ne parlerò prossimamente".

"Un aggiornamento anche sulla seconda tranche di mascherine, la cui distribuzione è partita oggi e si concluderà nell'arco di pochi giorni. Per quanto riguarda i buoni spesa sono già numerosissime le richieste che saranno soddisfatte in tempi brevissimi. Come ho sempre detto, per qualsiasi cosa non esitate a chiamare il Comune o a mandare messaggi anche al sottoscritto. Qualsiasi cosa. Nessuno si deve sentire solo. Come sempre un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.