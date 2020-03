'Il vicesindaco è positivo': messaggio virale, ma è una fake news

Il vicesindaco di Paluzza Luca Scrignaro ha denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo di essere stato preso di mira da ignoti che hanno diffuso, dalla serata di ieri, tramite WhatsApp, un messaggio dove lo si indica come affetto da Coronavirus a seguito di un contatto che sarebbe avvenuto tramite un prete e un abitante di Cadunea.

I messaggi sarebbero stati diffusi e letti in tutta la Valle del But, creando non poco allarmismo. L'amministratore comunale, però, non è affetto da alcun tipo di virus ed è in ottima salute.