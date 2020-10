'Io alle 18 non chiudo', a Lignano scatta la protesta

A seguito delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm firmato ieri, che prevede la chiusura di bar e ristoranti dalle 18, c'è chi ha già annunciato che non rispetterà il divieto.

Si tratta di Franz dalle Crode (Francesco Dalle Crode) che, sul suo profilo Facebook, nel pomeriggio di ieri, ha pubblicato un post, nel quale annuncia che non chiuderà il suo locale di Lignano Sabbiadoro. Lo avrebbe già comunicato anche alle forze dell'ordine.

"Premetto che non voglio essere polemico - scrive -, ma allo stesso tempo sarò franco e diretto. Io non chiudo alle 18. Non chiudo perché non posso permettermelo, (...). La famosa cassa integrazione per il personale arriva con il contagocce, sempre se arriva".

"Sinceramente - continua - ho quasi 30 dipendenti cui devo dare delle risposte e delle certezze; a parole siamo tutti bravi, ma un vero uomo si vede nei fatti che compie (...). Detto ciò, io mi troverò al King Pub come faccio ogni santissimo giorno. Sinceramente non mi spaventa il (giudizio) della gente e continuerò a difendere la mia azienda; difenderò ciò che ho creato in 18 anni di sacrifici".

"Non mi spaventa l’arresto o qualsiasi altra formula che adotterà questo Governo (...) per zittire la mia libertà di pensiero. Io difendo la mia azienda e difendo le persone che la compongono e il mio santo diritto di lavorare".