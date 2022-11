'L'acqua è contaminata', anziana derubata a Codroipo

Si sono spacciati uno per agente di Polizia locale e l'altro per tecnico del servizio idrico. E hanno raggirato, a Codroipo, una donna di 80 anni, con la scusa di effettuare nella sua abitazione verifiche tecniche dal momento che era stata segnalata una contaminazione dell'acqua.

In un momento di distrazione dell'anziana, i due, che in realtà erano malviventi, si sono impossessati di un involucro contente 10mila euro in gioielli e 60mila euro in contanti. Quando la donna si è accorta di essere stata circuita, ormai era troppo tardi.

Non le è rimasto altro che denunciare il fatto ai Carabinieri di Codroipo.