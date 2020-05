'L'Italia non faccia Tafazzi. Con Austria e Slovenia si faccia sentire'

"L'immagine di Tafazzi rende bene l'idea di come l'Italia, come troppo spesso accade, abbia comunicato la vicenda del Covid-19 a livello internazionale", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "È vero, siamo stati i primi ad affrontare questa terribile epidemia che poi, però, ha "invaso" tutti gli altri stati europei e il resto del mondo. Guarda caso, però, ogni paese ha gestito la vicenda a modo suo, con criteri assolutamente diversi l'uno dall'altro, compreso quello sulla valutazione di positivi e morti".

"Incredibilmente sembra essere rimasta solo l'Italia a denunciare nuovi casi e decessi mentre la gran parte degli altri paesi non solo sta ripartendo ma ci sta trattando da appestati e untori mantenendo chiusi i confini con il nostro paese e trafficando per convogliare i turisti verso mete che non siano italiane".

"A parte il fatto che un approfondimento sulla diversità di criteri fra paesi europei, per contare positivi e morti e per la gestione sanitaria io lo farei, ciò che irrita profondamente è il silenzio del nostro governo e della stessa Europa sulla campagna denigratoria, in particolare dell'Austria e, a rimorchio, della Slovenia, che si sta attuando nei confronti dell'Italia con il concreto rischio di farci perdere milioni di turisti e miliardi di euro. È venuto il momento di battere i pugni sul tavolo europeo e cominciare ad alzare il telefono e trattare con i paesi confinanti. Anche loro hanno qualcosa da perdere e dobbiamo farglielo capire. Poi, liberiamo finalmente quel freno a mano che ci ostiniamo a mantenere tirato. Da tempo dico che bisogna riaprire, tutto senza misure eccessivamente penalizzanti, punendo però fortemente i trasgressori, ed è necessario cominciare a dare un'immagine diversa della nostra meravigliosa Italia. Siamo il più bel e creativo paese del mondo. Ricominciamo a dirlo evitando di andare in giro a pigolare come Calimero", prosegue Ziberna.

"Intanto Gorizia si conferma città di misteri e segreti storici. Sono stati scoperti, a ridosso delle mura del castello, in via Franconia, 7 scheletri di uomini adulti che, sembrerebbe, siano stati sepolti senza vestiti. Non si sa ancora a che periodo storico risalgano, potrebbero risalire alla prima o seconda guerra mondiale. Mi piacerebbe che queste persone, oggi senza nome e senza storia, potessero almeno "rivivere" nella memoria della nostra città, inquadrando il momento storico della loro vita e della loro morte".

"Veniamo alle belle, bellissime notizie. I casi positivi scendono ancora, oggi siamo arrivati a 10 contro 67 guariti. Evvai. Cari amici, con cui, in questo periodo, ho stretto un rapporto speciale e sto condividendo tanti pensieri, una buona serata e un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.