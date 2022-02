'La campana Chiara di Oslavia torni a suonare'

La Lega Fvg si mobilita "per ripristinare la funzionalità della campana 'Chiara' al Sacrario Militare di Oslavia e rendere memoria, onore e culto ai Caduti". Il consigliere regionale Diego Bernardis ha deposita una mozione, che potrebbe essere discussa giovedì 24 febbraio.

“Chiederò al presidente Massimiliano Fedriga e alla Giunta – fa sapere Bernardis – di attivarsi con il Ministero della Difesa e il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, per avviare tutte le procedure necessarie per far suonare la campana Chiara”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere comunale di Gorizia, Andrea Tomasella: “Serve ancora più determinazione, ci sono tutti i presupposti per fare lavoro di squadra affinché la campana Chiara torni finalmente a suonare ed è giusto che il Comune faccia la sua parte”.

“Non dimentichiamo – prosegue la nota del Carroccio - che in Trentino, precisamente a Rovereto, la campana dei Caduti, ovvero la campana gemella di Oslavia, è protagonista di importanti attività di commemorazione e incentiva un florido turismo tutto l’anno. Perché a Gorizia, che sarà Capitale Europea della Cultura, non dovremmo puntare a risultati analoghi con i nostri luoghi della memoria?”.

“Auspichiamo si possa in tempi ragionevoli sedersi attorno a un tavolo per coordinare le azioni più utili e necessarie affinché la campana Chiara torni a suonare. Oltre alla Capitale Europea della Cultura, nel 2025 si svolgerà anche il Giubileo e sarebbe il caso di essere pronti per tale importantissima ricorrenza” conclude la nota stampa di Tomasella e Bernardis.