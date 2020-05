'La fase due? Significa assumersi una responsabilità ancora maggiore'

"A Gorizia, il Coronavirus sembra avere nuovamente innestato la retromarcia con un balzo notevole dei guariti, arrivati a 38, e un conseguente calo notevole dei contagiati che arretra a 36", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ovviamente sono molto contento, anche perché questa notizia si accompagna alla chiusura della Terapia intensiva Covid-19 e a una generalizzata diminuzione dei positivi ma, soprattutto degli ospedalizzati. Significa che si riescono a individuare prima i contagiati e a curarli subito evitando l'aggravamento della malattia".

"Tutto questo non può e non deve indurci a pensare che sia tutto finito. Insieme a tanti altri, sto facendo una battaglia per riaprire tutto subito ma questo non significa liberi tutti. È esattamente il contrario. Significa assumersi una responsabilità ancora maggiore e non solo dobbiamo mantenere i comportamenti obbligatori, come il distanziamento e la mascherina, ma dobbiamo pretenderlo dagli altri. In questi due giorni c'era tantissima gente in città, com'era prevedibile, la gran parte molto responsabile e disciplinata. Ma mi sono stati segnalati casi inaccettabili, soprattutto davanti ad alcuni bar".

"Assembramenti di gente che non rispettava le distanze e beveva il caffè senza alcun ritegno insieme ad altri. O, semplicemente, aspettava il proprio turno ma senza rispettare le distanze e con la mascherina abbassata. Non esiste. Spero venga accolta la mia proposta di disporre sedie distanziate davanti ai bar che evitino il raggruppamento in piedi. Nel frattempo ribadisco nuovamente che non ci sarà alcuna tolleranza: i locali che non rispetteranno le disposizioni saranno chiusi. Voglio anche replicare a chi è contrario alla riapertura subito e coglie l'occasione di questi episodi per darsi ragione. Questi comportamenti si verificherebbero anche se si riaprisse fra un mese o fra un anno. Non si molla. Bisogna responsabilizzare gli indisciplinati, anche con provvedimenti repressivi, se servirà. Punto", continua Ziberna.

"Intanto vi comunico che lunedì si riapriranno i parchi, ma non le aree gioco per i bimbi. Cercheremo di monitorare costantemente tutto il territorio. So che la maggior parte di noi segue le regole al millimetro ma, proprio per questo, dobbiamo far sì che la minoranza che non lo fa venga redarguita ed eviti, con i suoi comportamenti, di nuocere agli altri. Un abbraccio grande quanto un weekend", conclude il sindaco di Gorizia.