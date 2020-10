'La Slovenia chiude di nuovo i confini, senza coordinamento'

"Fra Italia e Slovenia il confine sarà nuovamente chiuso", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Salvo specifiche eccezioni, infatti, da lunedì non si entrerà né si uscirà. A deciderlo il Governo sloveno, in seguito all'esponenziale aumento dei casi oltre confine, per il quale è stata prima decisa una stretta alla circolazione degli sloveni e poi la chiusura totale e il blocco degli accessi anche dal versante italiano".

"Faranno eccezione i lavoratori transfrontalieri, chi dovrà visitare congiunti, chi transiterà per raggiungere altri Paesi o per motivi sanitari e altre situazioni particolari. Purtroppo, ancora una volta non c'è stato alcun coordinamento fra i due Governi e le comunità locali si ritrovano a subire, da un momento all'altro, decisioni calate dall'alto. L'Europa o esiste o non esiste. Se manca intesa e coordinamento in queste circostanze, Bruxelles si domanda ancora come mai i città si stiano allontanando dalle istituzioni comunitarie?".

"A breve, probabilmente domani, nuovo Dpcm. Siamo in attesa di conoscere i contenuti delle nuove disposizioni del Governo nazionale che, probabilmente già da lunedì, imporrà la chiusura di alcune attività come palestre e piscine e una forte stretta a bar e ristoranti che dovrebbero chiudersi alle 18 ma anche nei weekend. Una mazzata per un settore già in ginocchio".

"Per le scuole potrebbe esserci una stretta alle lezioni in presenza per le scuole superiori, privilegiando la videolezione. Credo che, a fronte di queste nuove disposizioni, il Governo debba immediatamente disporre misure certe di sostegno alle attività economiche e servizi di supporto alle famiglie, per evitare conseguenza che si preannunciano disastrose. Dai dati forniti da associazioni di categoria sono già fallite decine di migliaia di aziende e, a fine anno, si stima che le imprese chiuse saranno 110mila", continua Ziberna.

"Le famiglie sono in grandissima difficoltà. Proprio in queste ore sto dialogando con genitori che lamentano informazioni non tempestive ma anche difficoltà a conciliare il lavoro dei genitori con le improvvise chiusure di scuole per la presenza di Covid-19. Non ci si può limitare a chiudere lasciando imprese e famiglie da soli".

"In regione nuovo record dei contagi, 412. Anche a Gorizia un balzo dei casi arrivati a 67. Ben 70 in più nel solo Isontino. L'azienda sanitaria mi ha rassicurato che si tratta di casi distinti, fra rientri da fuori regione e contagi familiari, e che non c'è alcun focolaio né persone in terapia intensiva. Manteniamo la calma, consapevoli che solo una minima parte dei contagiati ha sintomi tali da essere ricoverato mentre la quasi totalità riesce tranquillamente a gestire la situazione a domicilio seguendo le indicazioni dei sanitari. Quindi, ripetiamo, mascherina, distanziamento e lavarsi le mani spesso ma niente panico", prosegue Ziberna.

"Capisco molto bene la frustrazione, la paura, a volte la rabbia e l'impotenza che ci assale, ma dobbiamo cercare di mantenerci razionali da una parte e umani dall'altra. Non cediamo alla voglia di reagire in modo scomposto. Le immagini di Napoli e di altre città europee non sono indice di civiltà ma soprattutto non si risolvono i problemi con la violenza. Ci sono tanti modi di protestare, ma dobbiamo evitare la violenza e so che su questo Gorizia non ha bisogno di lezioni".

"Un'ultima notizia, più o meno rilevante ma significativa: anche Udine decide di cancellare definitivamente per il 2020 la fiera di Santa Caterina com'è stato deciso per la Fiera di Sant'Andrea. Stiamo studiando altre iniziative in sicurezza. Amici, questa sera un abbraccio ancora più vigoroso. Ne verremo fuori. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.