'La vera emergenza per le scuole? E' il personale no-vax'

"La vera emergenza per le scuole del Friuli Venezia Giulia, dove in alcuni istituti si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10%, nei prossimi giorni potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale". Lo ha detto oggi la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassan Viol, commentando la situazione attuale degli istituti scolastici del Fvg alle prese con l'emergenza Covid e con l'introduzione dell'obbligo vaccinale dal 15 ottobre.

Oggi i presidi del Friuli Venezia Giulia hanno fatto il punto della situazione in un confronto a Sesto al Reghena sulla gestione della pandemia. Tra i nodi principali c'è poi la difficoltà di tracciamento da parte dei Dipartimenti di prevenzione e il conseguente ricorso alla Dad che, nella maggior parte dei casi, scatta 'di fatto' anche con un solo positivo se non c'è la possibilità di eseguire in tempi rapidi i test sul resto del 'gruppo classe'.