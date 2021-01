'Le riammissioni in Slovenia sono illegittime'

Storica sentenza del Tribunale di Roma che, per la prima volta, ha sancito l’illegittimità della procedura di riammissione attuata al confine orientale italiano sulla base di un accordo siglato tra Italia e Slovenia nel 1996, mai ratificato dal Parlamento italiano.

Secondo quando disposto dal giudice, le riammissioni informali hanno esposto consapevolmente i richiedenti asilo a “trattamenti inumani e degradanti” lungo la rotta balcanica e a “torture” in Croazia.

Il Tribunale - Sezione diritti della persona e immigrazione, con ordinanza del 18 gennaio, ha accolto il ricorso urgente presentato da un 27enne cittadino pakistano contro il Ministero dell'Interno. Il giovane, richiedente asilo, era stato respinto dall’Italia a luglio 2020. Una volta giunto a Trieste era stato subito riammesso in Slovenia, da qui in Croazia e, quindi, in Bosnia, secondo un meccanismo consolidato di 'respingimenti a catena', più volte denunciato, in particolare negli ultimi mesi, da numerose associazioni impegnate nella difesa dei diritti umani.

Con questa prassi - si legge nella sentenza - il Governo sta violando la legge italiana, la Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e persino lo stesso accordo bilaterale.

Per il giudice, la riammissione è eseguita senza la consegna agli interessati di alcun provvedimento e senza alcun esame delle situazioni individuali, dunque con chiara lesione del diritto di difesa e del diritto alla presentazione di un ricorso effettivo. Inoltre, è realizzata mediante un trattenimento senza alcun ordine dell’autorità giudiziaria e, non da ultimo, è in palese contrasto con l’obbligo di 'non refoulement', che vieta di esporre lo straniero a rischi di trattamenti inumani e degradanti, che, come documentato da numerose Ong e dalle testimonianze raccolte, rappresentano una drammatica costante al confine croato.

In diretta applicazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a fare immediato ingresso in Italia per avere accesso alla procedura di esame della protezione internazionale, che gli era stato precluso a causa del comportamento illecito delle autorità italiane.

La decisione, ottenuta dalle avvocate Caterina Bove e Anna Brambilla dell’Asgi, grazie alla testimonianza raccolta da Border Violence Monitoring Network (BVMN) e dal giornalista Martin Gottske, "è frutto della collaborazione con tutte le realtà impegnate nel documentare e contrastare le violenze cui sono soggette le persone lungo la rotta balcanica, e rappresenta un tassello fondamentale per il ripristino della legalità alla frontiera orientale italiana", commentano dal Consorzio italiano di Solidarietà che nei giorni scorsi, assieme alla rete Dasi Fvg, ha lanciato uno sciopero della fame proprio per dire no ai respingimenti.