'Manifestazioni in piazza I Maggio o in piazza XX Settembre'

Un appello a evitare che cortei e manifestazioni pubbliche si svolgano in spazi ristretti come le vie del centro o piazza Libertà, preferendo luoghi più ampi come piazza I Maggio o piazza XX Settembre per accogliere queste iniziative. E al senso di responsabilità dei singoli, rispetto all’esigenza d'indossare la mascherina. Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini al termine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza tenutosi questo pomeriggio in Prefettura.

“Per quanto la situazione di Udine non presenti le criticità di Trieste – ha spiegato Fontanini – è bene che tutti teniamo alta la guardia. Seguiamo con estrema attenzione l’evoluzione del focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni 'no Green Pass' nei giorni scorsi. I numeri iniziali stanno salendo e il cluster non è circoscritto alla città di Trieste, ma si riscontrano casi di contagiati provenienti anche dal Friuli. La prevenzione resta una misura fondamentale. E servono maturità, consapevolezza e rispetto”.

Ancora il sindaco: “Vorrei fosse chiaro che nessuno si diverte a ipotizzare divieti e limitazioni. Il tema è molto semplice: dobbiamo tutelare la salute e preservare il sistema socio sanitario dal rischio di essere sottoposto a una pressione eccessiva, permettendo contestualmente a chi svolge attività commerciali di fare il proprio lavoro senza subire danneggiamenti”.