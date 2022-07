'Monfalcone, portalettere in servizio nonostante il fumo'

Portalettere abbandonati a sé stessi, senza la minima considerazione per la loro sicurezza. A segnalarlo è la Slc-Cgil del Friuli Venezia Giulia, con il coordinatore regionale Riccardo Uccheddu, che denuncia il caso dei portalettere del centro di distribuzione postale di Monfalcone, costretti a lavorare nonostante i livelli di inquinamento dell’aria connessi agli incendi sul Carso, e in mancanza di precauzioni e indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare.

"Per il secondo giorno – scrive Uccheddu in una nota, che si allega integralmente – l’azienda non ha dato indicazioni ai lavoratori, facendo come nulla fosse, considerandoli alla stregua, forse, di componenti delle squadre di protezione civile o dei vigili del fuoco e mandandoli sul territorio indipendentemente dalla presenza di fumo e ceneri nell’aria".

Sotto accusa anche la mancanza di un responsabile del centro, assente da oltre un mese, e altri casi di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, dalla mancata riparazione dell’impianto di condizionamento del Cpo di via Brigata Casale, a Trieste, agli sportelli mono-operatore privi di dispositivi di telesoccorso.