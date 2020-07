'Muggia deve restare una struttura per quarantene'

"C'è la necessità che la struttura di Muggia continui a essere gestita dalla Protezione civile regionale per essere destinata agli isolamenti e alle quarantene da Coronavirus". Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro in videoconferenza con il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e i vertici dell'Autorità militare proprietaria dell'immobile.

"Ringrazio per la disponibilità ottenuta auspicando di aver superato un problema tecnico - ha spiegato Riccardi - che per un momento aveva messo in dubbio la possibilità da parte del Sistema sanitario regionale di poter usufruire di quella struttura".

"Da parte mia - ha detto ancora il vicegovernatore - oltre alla disponibilità della Protezione civile Fvg a intervenire con i lavori del caso, ho fatto presente il particolare momento dell'emergenza Covid che stiamo attraversando, nel quale si presentano diversi casi di persone provenienti dai paesi dell'Area balcanica che, dovendosi sottoporre a quarantena, non sempre possono farlo all'interno del loro domicilio".

Il vicegovernatore, infine, ha concluso affermando come la collaborazione istituzionale rappresenti un elemento indispensabile "per affrontare con successo questa fase emergenziale".