'Negozio chiuso per mancanza di personale'

"Con grande rammarico ci troviamo obbligati a comunicare che dal 2 gennaio sospendiamo l'attività nello spaccio di Valvasone per mancanza di personale che abbia un minimo di voglia di lavorare". E' l'annuncio choc comparso il giorno di San Silvestro sulle vetrine del punto vendita Cospalat di Valvasone Arzene e diventato un 'caso' nazionale.

Un cartello "provocatorio" - come hanno spiegato dallo spaccio di prodotti alimentari - affisso per denunciare la difficoltà a trovare collaboratori disposti a lavorare nell'attività. In particolare, a frenare i possibili commessi sarebbero il sabato lavorativo e l'inizio dell'attività alle 8.

L'ampio dibattito suscitato dal messaggio, però, avrebbe richiamato l'attenzione di possibili candidati. Ma ha sollevato anche non poche polemiche. “Un messaggio molto preoccupante dal punto di vista del rapporto tra datore di lavoro e dipendenti”, è il commento che il Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, ha affidato alla sua pagina Facebook.

“Bisognerebbe fornire tutte le informazioni del caso (stipendi garantiti, contesto lavorativo adeguato, come le temperature dei locali, e capacità di gestire il personale…) prima di esternare affermazioni così pesanti”.

“Da anni l’attività funziona grazie alla buona volontà delle persone che vi lavorano e che hanno affrontato situazioni molto difficili, come due rapine a mano armata… credo non si meritino una cosa del genere. Non vorrei fosse una sorta di 'giustificazione' per una chiusura preventiva collegata al fatto che nelle vicinanze aprirà un’altra attività similare…”, conclude il Sindaco.