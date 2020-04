'Nessun nuovo caso nell'Isontino, ma non abbassiamo la guardia'

"Sono davvero felice, non solo Gorizia ma tutto l'Isontino oggi registra zero contagi", conferma il sindaco del capolugo, Rodolfo Ziberna. "Penso non sia mai accaduto da quando è scoppiata l'epidemia. Carissimi amici, è davvero una notizia bellissima. Ma non abbassiamo la guardia. Distanze, mascherina e guanti sono imprescindibili. Sono comportamenti cui ci dovremo abituare ancora per un po' di tempo e che se seguiremo bene ci impediranno di contrarre il virus pur riprendendo parte delle attività. Dipende tutto da noi".

"Stasera voglio parlarvi della capacità di reazione dei nostri operatori economici. Alcuni giorni fa, ho letto una bella intervista al titolare di un negozio di giocattoli cittadino che non ci ha pensato un attimo, in tempi di Coronavirus, a trasformarsi in un corriere che porta direttamente a domicilio i giochi ai bimbi. Mettendoci passione, creatività e umanità. È la punta dell'iceberg di una piccola-grande rivoluzione avvenuta nella nostra città che ha visto protagonista la modalità di vendita. Ai clienti è stato detto: non potete accedere ai nostri negozi? Veniamo noi da voi. Sono davvero tantissimi gli operatori economici goriziani che ai negozi chiusi hanno risposto con il servizio a domicilio svolgendo un servizio davvero straordinario, non solo commerciale ma anche sociale rendendo le nostre giornate, e in particolare le festività pasquali, di certo più leggere e serene. Un'esperienza da non perdere di cui stiamo parlando anche con Ascom e associazione artigiani. È chiaro che ci sono operatori che hanno potuto farlo e altri che, per diversi motivi, hanno dovuto rinunciare. Approfondiremo prossimamente", continua Ziberna.

"Rimanendo nell'ambito del rilancio economico ho parlato più volte della necessità di far ripartire i cantieri pubblici e privati il più presto possibile. A Gorizia, grazie a ditte attrezzate, dotate di tutte le misure anti contagio, siamo riusciti a far andare avanti importanti lavori ma l'obiettivo è di proseguire in tempi brevi anche con gli altri e poter aprire quanti più nuovi cantieri possibile. L'economia deve essere rilanciata, subito, ed è su questo che concentreremo tutti gli sforzi possibili. Siamo pronti per la lotta. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.