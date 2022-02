'Nessun traffico illecito di rifiuti, dimostreremo l’adeguatezza del nostro operato'

La Direzione distrettuale antimafia di Trieste ha chiuso le indagini preliminari relative a un vasto traffico di rifiuti trasferiti - secondo l'accusa, in maniera illecita e senza autorizzazione – dal Friuli in Veneto e in alcuni Paesi dell'Est Europa.

L'indagine, condotta dal Noe, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Udine, si è incentrata intorno alla Bioman di Maniago e ad altre realtà a essa collegate. Nel corso dell'attività investigativa, gli inquirenti avrebbero rilevato diverse irregolarità nella gestione dei rifiuti nell'arco di quattro anni, tra il 2017 e il 2020.

In particolare vengono contestati, da un lato, il trattamento del compost con cui sarebbero stati irrorati i campi prima del decorso del termine di legge di 70 giorni dalla raccolta; dall'altro, la raccolta di ingenti quantitativi di rifiuti urbani smaltiti fuori regione. Agli indagati è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La posizione dell'azienda

“Le società e le persone coinvolte nell’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste ritengono di aver sempre operato correttamente nel rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni autorizzative”, si legge in una nota della Bioman. “Avremo certamente modo di dimostrare l’adeguatezza dell’operato di tutti i nostri collaboratori e di chiarire che le condotte contestate, probabilmente a causa di una non corretta comprensione della normativa tecnica di riferimento e delle complesse modalità di funzionamento dei cicli produttivi, sono e sono state corrette”.

“Per tale ragione abbiamo già dato incarico a esperti di prim’ordine in ambito nazionale di esaminare la vicenda sotto il profilo tecnico-giuridico al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta gestione dei cicli produttivi delle aziende. E’ senz’altro comprensibile che ci possa essere un confronto, anche in sede giudiziaria, su difformi valutazioni circa l’operatività dei cicli produttivi a maggior ragione al cospetto di materie così specifiche e iper-regolamentate come quella della galassia rifiuti; proprio per questo la nostra difesa sarà articolata e capillare, a garanzia della qualità del servizio che abbiamo sempre reso alla comunità”, prosegue la nota.

“Le nostre aziende vantano una decennale esperienza nel settore, sono considerate vere eccellenze nello sviluppo delle tecnologie nel trattamento dei rifiuti e nella green economy e, proprio per tale ragione, sono le prime a voler tutelare la propria immagine locale e nazionale. Ci teniamo a precisare che l'inchiesta – che coinvolge pressoché tutte le società che hanno trattato rifiuti urbani nell’ex provincia di Pordenone negli ultimi anni - non ha in alcun modo fatto emergere, né problematiche di danni arrecati all’ambiente, né aspetti concernenti il conseguimento di illeciti profitti; i profili coinvolti riguardano, infatti, la sfera di temi tecnico-giuridici, aspetti concernenti l’interpretazione di normative nazionali, locali, di circolari e delibere. Le persone coinvolte stanno predisponendo degli scritti difensivi corposi da depositare al Pubblico Ministero nell’intento di esaminare tutte le tematiche coinvolte così confidando di chiarire ogni dubbio sulla correttezza dell’operato loro e dei collaboratori”.