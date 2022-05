'No alla chiusura di piazza Unità alle manifestazioni'

Secca contrarietà di Cgil, Cisl, Uil di Trieste all’ipotesi del Prefetto di chiudere piazza Unità d’Italia alle manifestazioni.

"Crediamo – sostengono i Sindacati in una nota congiunta – che un atto amministrativo, come quello del Prefetto, non possa limitare il diritto sancito dalla Costituzione di rappresentare pubblicamente le proprie idee, e che i fatti accaduti il Primo Maggio non debbano diventare, per il Sindaco, il pretesto per vietare l’uso della piazza, tanto più che gli scontri di domenica scorsa con la polizia sono avvenuti in un luogo diverso dalla piazza oggetto di attenzione da parte del Prefetto".

Resta ferma, poi, per Cgil, Cisl, Uil di Trieste la necessità di "lasciare agibile uno spazio che non è solo un luogo simbolo della città, ma anche l’affaccio di tutte le istituzioni del comune e della regione e del commissario di governo, queste due sedi e rappresentanze non solo triestine".

"Posto che – prosegue la nota unitaria – la pandemia è finita e non esiste più un motivo sanitario che giustifichi il divieto di manifestare, il Prefetto non può penalizzare quelle realtà e quelle voci che civilmente vogliono esprimere le proprie opinioni e pacificamente porre all’attenzione le proprie istanze cittadine e regionali. Senza contare che le fronde facinorose sono state già da tempo sconfessate dalla città, basti ricordare la petizione che ha raccolto migliaia di firme, e che i loro aderenti sono già noti alle forze dell’ordine. Non è, dunque, sufficiente che le autorizzazioni vengano concesse di volta in volta vagliando le richieste? Perché serve addirittura blindare una piazza così rappresentativa?".