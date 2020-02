'No cinesi in questo bar', a Tolmezzo sdegno della gente

La Polizia locale dell'Uti della Carnia, poco dopo le 12 di oggi, ha rimosso un avviso posizionato all'interno di un locale del centro di Tolmezzo. Il cartello, scritto a mano, invitava la clientela di origine cinese a “non frequentare il bar a titolo precauzionale”.

Il foglio, ben visibile dall'esterno, ha subito suscitato scandalo tra i passanti, tanto che in breve tempo ha iniziato a circolare in rete e sui social. Appena la Giunta del Comune carnico ha appreso la notizia, è scattato l'invio della Municipale per le opportune verifiche. Il biglietto è stato trovato e, quindi, eliminato dagli stessi agenti.

“Abbiamo dato disposizione alla Polizia locale di farlo rimuovere tempestivamente per istigazione all'odio razziale", ha spiegato il sindaco del capoluogo carnico, Francesco Brollo. "Inutile far lievitare ulteriori tensioni. Dobbiamo stare attenti ed evitare un'escalation di episodi di questo tipo".