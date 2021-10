'No Green Pass', annullato il corteo di venerdì 22 a Trieste

Riflettori sempre accesi su Trieste che si conferma la ‘capitale’ del movimento no Green Pass. Mentre in piazza Unità continua il presidio ormai ‘permanente’ dei manifestanti, per venerdì 22 ottobre era atteso un nuovo corteo, al quale era prevista la partecipazione di 20mila persone. Manifestazione che, stando alle ultime notizie, non si terrà.

La Questura di Trieste informa che “il preavviso del corteo è stato revocato, quindi, venerdì, stando a quanto appreso dagli organizzatori, il corteo non ci sarà”.

Il neonato Coordinamento 15 ottobre aveva richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, in programma dalle 14, e per l’occupazione della piazza sabato 23, quando una rappresentanza dei ‘no Pass’ incontrerà il ministro Stefano Patuanelli.

Resta il dubbio, invece, sulla manifestazione non autorizzata indetta da altri gruppi (non meglio precisati) per la mattinata di domani. “Sta circolando un volantino non ufficiale – ha precisato dal Coordinamento 15 ottobre Matteo Schiavon – che fa riferimento a una manifestazione venerdì mattina, che nulla ha a che fare con noi”.

Il Comune di Trieste, intanto, fa sapere che, per motivi di sicurezza, tenuto conto della manifestazione prevista venerdì 22 e sabato 23, saranno chiuse la sala espositiva Umberto Veruda di piazza Piccola 2 e la Sala Comunale d'Arte di piazza dell'Unità d'Italia 4.