'No Green Pass', in migliaia sfilano a Trieste

Un lungo corteo di persone dalle 10 di questa mattina ha invaso le vie del centro di Trieste al grido 'No Green Pass'.

Migliaia di cittadini (oltre 8mila persone, secondo le prime stime), in arrivo da tutta la regione, si sono dati nuovamente appuntamento nel capoluogo regionale per contestare l'introduzione dell'obbligo del certificato anti-Covid sui luoghi di lavoro.

La sfilata - con cori, manifesti e striscioni - ha praticamente bloccato il centro città.

Forte la presenza delle forze dell'ordine, che stanno seguendo la manifestazione. Tra gli slogan il riferimento al Green Pass come 'vile ricatto' e come forma di 'apartheid'. Alcuni manifestanti hanno paragonato le misure sanitarie a 'fascismo mascherato', altri hanno urlato frasi contro il premier Mario Draghi e il ministro Roberto Speranza.

Partito da largo Riborgo, il corteo è proseguito lungo corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, Foro Ulpiano, via Fabio Severo (con sosta nuovamente davanti agli uffici della sede Rai regionale), piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, via Mazzini, le Rive e via Mercato Vecchio.

La manifestazione arriva a pochi giorni di distanza da un altro corteo che, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 settembre, aveva già mandato in tilt il traffico cittadino, complice la presenza di almeno cinque mila persone in strada.