'No Green Pass', nuova manifestazione a Trieste

Nuova manifestazione 'no Green Pass' a Trieste. Circa 500 persone - non moltissime le mascherine indossate - si sono ritrovate in occasione del presidio 'No Paura Day' in piazza Ponterosso.

Sul palco si è rivisto Stefano Puzzer, leader del movimento 'La Gente come noi - Fvg' assente alla manifestazione di sabato 6 novembre. Il portuale ha spiegato di aver aperto una petizione online per chiedere direttamente all'Onu l'abolizione dell'obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro. E, dopo il biltz in piazza del Popolo a Roma - che gli è valso un Daspo dalla Capitale - Puzzer ha annunciato che, con tavolino e sedie al seguito, andrà a protestare a Ginevra.

Tra i primi a prendere la parola nel corso dell'assemblea - durata circa tre ore, dalle 15 alle 18 - anche Carlo Freccero, ex direttore di Rai 2, che ha accusato: "In questi ultimi 18 mesi, la propaganda ci ha trasformato con la paura. E il popolo obbedisce. C'è una censura per omissione. I vaccini sono sperimentali, ma guai a dirlo in tv. Siamo un laboratorio ed è una vergogna".