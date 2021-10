'No Green Pass', nuovo corteo venerdì 22 a Trieste

Riflettori sempre accesi su Trieste che si conferma la ‘capitale’ del movimento no Green Pass. Mentre in piazza Unità continua il presidio ormai ‘permanente’ dei manifestanti, per venerdì 22 ottobre è atteso un nuovo corteo. "S'ipotizza una presenza di 20mila persone”, aveva detto ieri il Prefetto Valerio Valenti. “Manteniamo l'attenzione massima anche verso possibili frange estremiste”.

Il neonato Coordinamento 15 ottobre ha richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, in programma dalle 14, e per l’occupazione della piazza sabato 23, quando una rappresentanza dei ‘no Pass’ incontrerà il ministro Stefano Patuanelli.

“Sta circolando un volantino non ufficiale – precisa dal Coordinamento Matteo Schiavon – che fa riferimento a una manifestazione venerdì mattina. Precisiamo che quella ‘ufficiale’ partirà nel primo pomeriggio, alle 14, da largo Riborgo, per proseguire lungo corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Cellini, piazza Libertà, corso Cavour, riva III Novembre e piazza Unità d'Italia. Se ci sarà il rischio d’infiltrazioni esterne nel corte – conclude il rappresentante del coordinamento - siamo pronti ad annullarlo”.

Il Comune di Trieste informa che, per motivi di sicurezza, tenuto conto della manifestazione prevista venerdì 22 e sabato 23, saranno chiuse la sala espositiva Umberto Veruda di piazza Piccola 2 e la Sala Comunale d'Arte di piazza dell'Unità d'Italia 4.