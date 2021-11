'No Green Pass', quattro indagati a Trieste

La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo in seguito agli episodi avvenuti lunedì 18 ottobre, giornata dello sgombero del varco 4 del porto e degli scontri proseguiti per tutto il pomeriggio nella zona di Campi Elisi.

Sono quattro, al momento, le persone indagate a vario titolo ma sulle indagini c’è massimo riserbo. "È un'inchiesta che stiamo svolgendo senza animosità. Non ha senso irrigidire gli animi in questo momento", ha dichiarato il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, confermando che il suo ufficio ha avviato un'inchiesta sui fatti avvenuti davanti al Molo Settimo in occasione delle proteste a oltranza messe in atto dai manifestanti no Green Pass che si erano dati appuntamento nel capoluogo giuliano.

"Non ci sono ragioni di urgenza. Vedremo se contestare tutte o solo alcune delle ipotesi di reato ipotizzate dalla Polizia. Tutti gli esiti sono possibili" compresi l'allargamento o la riduzione della platea degli indagati o la modifica dei titoli di reato. "Se dovessimo avere la prova che qualcuno è entrato in corteo sapendo di essere positivo, dopo un tampone effettuato, ci sarebbe un reato specifico del testo unico delle leggi sanitarie e non avremmo alcuna esitazione a contestarlo” ha concluso De Nicolo rispondendo all'Ansa dopo l'incremento del numero dei contagi da Covid 19 tra i manifestanti. “Per ora, però, non è emersa alcuna prova in questo senso".