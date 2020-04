'Non basta riaprire per ripartire'

"Sono certo che piacerà a molti la fresca notizia che si potrà svolgere attività motoria fino a 500 metri da casa e non 200 come sembrava fino a poche ore fa", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "A precisarlo è stato il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, spiegando che questa indicazione è stata condivisa con l'Autorità Regionale e con i Prefetti delle province del Friuli Venezia Giulia. Direi molto bene. Però, mi raccomando, seguite sempre le prescrizioni. Se incontrate un'altra persona, anche se la conoscete, rispettate la distanza prevista e tenete alta la mascherina".

"In questi giorni sto parlando con molti commercianti e artigiani, ma anche con persone in cassa integrazione o comunque colpite lavorativamente dal Covid-19. Non c'è più tempo, non si può più aspettare. Non solo per la riapertura, ma per le condizioni in cui questa avverrà. Per bene che vada, se l'accesso delle persone dovrà essere fortemente frazionato e limitato a seconda degli spazi, la perdita di clientela sarà anche superiore al 50% con forte diminuzione del personale e del reddito", continua Ziberna. "Ci sono persone che preferiscono chiudere piuttosto che riaprire così. È una questione gravissima, insieme all'indifferenza di molte banche e di alcune aziende di servizi che operano nell'erogazione di energia e gas, che continuano a mandare le bollette come se nulla fosse accaduto".

"È necessario che il Governo studi delle soluzioni serie per consentire l'accesso in sicurezza della clientela in negozi, ristoranti e via elencando senza eccessivi limiti e finanzi gli interventi strutturali per attuarle. Il Comune farà la sua parte diminuendo drasticamente alcune tasse e azzerandone altre. Ma non sarà sufficiente se le regole per la riapertura rimarranno quelle ipotizzate e se altri soggetti, come le banche, non faranno la loro parte", prosegue il sindaco.

"Tanti sono i problemi e dobbiamo dare tutti il massimo per affrontarli al meglio. Le famiglie goriziane con figli piccoli sono davvero eccezionali e stanno affrontando lo tsunami che ha sconvolto l'organizzazione delle loro giornate con spirito straordinario. Ma non possono essere lasciate sole. I nostri servizi educativi stanno lavorando con il settore lavori pubblici per individuare gli spazi necessari a ospitare tanti piccoli centri estivi per piccoli gruppi di bambini, nel pieno rispetto delle misure anti contagio. Nei prossimi giorni sarò più preciso. Infine la situazione contagi. Anche oggi la situazione è buona. Niente nuovi casi positivi. Evviva. Buona serata amici miei con il consueto, grande abbraccio", conclude Ziberna.