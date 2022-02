'Non siano i bambini a pagare le follie della guerra'

"Nella tristezza e nell’angoscia di questi giorni di guerra - si legge in una nota degli enti autorizzati della rete Eanet - Enti Autorizzati Network per le adozioni internazionali, rappresentata in Friuli Venezia Giulia da I Fiori Semplici Onlus con sede a Monfalcone - lanciamo un grido disperato perché la guerra finisca subito e insieme chiediamo che non siano sempre e sempre di più i bambini a pagare le follie degli adulti".

"In un momento in cui gli atti di guerra rischiano di provocare nuovi lutti e nuovi dolori, chiediamo che non ci si dimentichi di poter garantire comunque un futuro ai bambini e alle bambine che aspettano negli istituti della Federazione Russa e dell’Ucraina di essere accolti in famiglia, adesso e in futuro. Chiediamo che siano sanzionati gli adulti, non i bambini. Che non ci si dimentichi ancora di più di loro condannandoli a ulteriori privazioni e sofferenze".

I dieci enti autorizzati della rete Eanet sono disponibili, fin da subito, "a costruire strade, percorsi e modalità per attivare un canale di accoglienza temporanea per i bambini ucraini per metterli in salvo fino a che non torneranno le condizioni di sicurezza. Questa forma di affido internazionale è un intervento fondamentale per tutelare da subito i minori in situazione di emergenza. Con forza ci rivolgiamo a tutte le istituzioni nazionali ed internazionali perché la guerra finisca al più presto e perché non si precluda sempre qualsiasi futuro ai bambini".