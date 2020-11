'Oro Rosso', controlli contro i furti di rame

69 persone controllate, 11 depositi di rottamai ispezionati e diversi controlli lungo la linea ferroviaria e su strada. 53 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati in verifiche sul territorio nel corso dell’operazione Oro Rosso, al suo quinto appuntamento annuale: una giornata dedicata al contrasto dei furti di rame e altri metalli destinati all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni. Durante i controlli in Fvg non sono state rilevate iregolarità.