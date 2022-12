'Pagate o vi brucio i vigneti', arrestato un 47enne triestino

"Pagate 150.000 euro o vi brucio i vigneti". Per questa minaccia è stato arrestato un 47enne di Trieste.

L’uomo ha tentato di estorcere 150.000 euro in bitcoin a una azienda vinicola di Bolgheri, in provincia di Livorno, ma è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e portato in carcere.

E' accusato di tentata estorsione pluriaggravata per fatti che risalgono alla fine di marzo 2022 quando l'azienda ricevette lettere e-mail criptate in cui si intimava di versare 150.000 euro in bitcoin nel giro di pochi giorni per non vedere andare incendiati i vigneti. I vertici dell'azienda vitivinicola non hanno ceduto al ricatto e si sono rivolti ai carabinieri.