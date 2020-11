'Piedi pesanti' in A4, 140 sanzioni in una settimana

Continuano i controlli della Polizia Stradale per garantire la sicurezza degli utenti che percorrono le nostre strade e autostrade. Per impedire condotte di guida pericolose, sopratutto in A4, vengono svolti quotidianamente servizi di autovelox lungo il tratto interessato dai lavori per la terza corsia, dove la carreggiata è ristretta a due corsie e il limite ridotto a 80 Kmh. Nell'arco della settimana, le violazioni accertate sono state 140.

Inoltre, ieri sera, lungo il nuovo tratto a tre corsie – mediante l’apparecchiatura Provida, dispositivo installato sull’auto di servizio che misura la velocità di un altro veicolo in movimento - sono state contestate due violazioni con il ritiro immediato della patente di guida. In particolare un’auto italiana di grossa cilindrata che viaggiava verso Venezia è stata sorpresa a circolare alla velocità di 202 Kmh superando il limite di 72 Kmh. Immediatamente è scattata la multa da 647 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Nei confronti di un conducente straniero, diretto verso il confine di Stato, che viaggiava alla velocità di 182 Kmh, superando così di 52 Kmh il limite, è scattata la sanzione ulteriormente aumentata per le “ore notturne” di 725,33 euro e il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Trattandosi di targa straniera, il codice della strada prevede il pagamento immediato, subito effettuato dal guidatore per evitare il fermo amministrativo del veicolo.

Altri tre conducenti, tra cui un autotrasportatore, sono stati fermati e sanzionati per il superamento della velocità, ma senza il ritiro della patente di guida.

Il codice della strada, infatti, sanziona più gravemente il superamento del limite di oltre 40 Km orari, prevedendo - in aggiunta alla sanzione amministrativa più elevata - anche la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di sei punti. La multa sale se il limite è superato di oltre 60 Km orari, con la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la decurtazione di dieci punti. Inoltre, se viene commessa una seconda violazione nel periodo di due anni, la sospensione diventa da 8 a 18 mesi nel caso si superi la velocità di 40 Kmh, e scatta la revoca della patente nel caso del superamento di oltre 60 Kmh.