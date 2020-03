'Pizzicati' fuori comune, tre persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, nell’ambito dei controlli predisposti per l’emergenza Coronavirus a seguito dell’emanazione del nuovo decreto del 9 marzo, hanno effettuato numerosi accertamenti sul territorio.

A seguito di questi controlli sono state denunciate tre persone per violazione delle prescrizioni imposte dal Decreto. Si tratta di una coppia di coniugi trevigiani controllati dai Carabinieri della Stazione di Forni di Sopra e di un giovane carnico trovato nella serata di ieri in Tolmezzo da personale del Norm, che si trovavano fuori dai rispettivi comuni di residenza senza giustificato motivo. Terminati gli accertamenti, gli stessi sono stati denunciati ai sensi dell’art. 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.