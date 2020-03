'Portiamo pazienza e rispettiamo le regole'

Consueto aggiornamento da Gorizia, nel messaggio del Sindaco Rodolfo Ziberna. "Fino alle 20 di questa sera non ci è stato comunicato alcun nuovo caso in città, ma sappiamo che non dobbiamo illuderci e che questa situazione non finirà prestissimo. Da oggi sono state attivate misure ancora più rigide, con chiusura dei parchi e, la domenica, anche di tutti i punti vendita tranne le farmacie e le edicole. Vi prego, però, di avere pazienza. Non lamentiamoci troppo. Ho sentito alcuni amici in Lombardia e vi assicuro che, in alcune zone, si sta andando oltre la disperazione. In quei luoghi nulla sarà come prima. Davvero. E non è un semplice modo di dire. Non arrabbiamoci, non polemizziamo su questioni senza senso, preghiamo solo che questi difficili momenti possano finire al più presto".

"Oggi ho anche inviato un video con un messaggio agli anziani della casa di riposo che, aiutati dalle operatrici, hanno potuto rivedere, attraverso i cellulari, i propri parenti. Grazie davvero a tutti gli operatori che lavorano con grandissima passione in casa di riposo e cercano di confortare gli ospiti che non possono ricevere visite", scrive ancora Ziberna. "Anche per genitori e nonni che vivono nella loro casa non è facile accettare queste restrizioni ed è importante, e lo sarà anche in futuro, cercare di sostenerli. Come Comune stiamo cercando di individuare delle iniziative che possano aiutare queste persone".

"In questi giorni sono contattato da tanti cittadini e fra un impegno e l'altro cerco di rispondere a tutti. E voglio che continui così. Scrivetemi senza timore, dobbiamo rimanere vicini perché ci trasmettiamo forza l'un l'altro. Voi siete la mia forza. Vi saluto con il consueto, irrinunciabile abbraccio", conclude il Sindaco.