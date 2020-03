'Prendiamo a modello medici e infermieri'

"Cari amici, oggi tiriamo un sospiro di sollievo", aggiorna da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Nessun nuovo caso di contagio è stato infatti registrato in città. Ce ne saranno ancora, ma oggi siamo rimasti fermi e non posso che essere felice. Siamo sulla strada buona e anche se ci saranno delle fluttuazioni abbiamo imboccato la via che ci porterà fuori dall'incubo. Teniamo duro ragazzi, continuiamo a seguire le prescrizioni e presto potremo riabbracciarci".

"Oggi ho incontrato medici e infermieri dell'ospedale e mi hanno caricato con la loro energia, la loro positività. Dobbiamo prenderli come esempio. Complessivamente, in regione, i casi positivi sono arrivati a 992 e la situazione sembra essere sotto controllo con le strutture sanitarie attrezzate per poter affrontare l'emergenza. Fra qualche giorno arriveranno nelle case di ogni cittadino le mascherine che la Regione ha acquistato per consentire a tutti di avere a disposizione questo dispositivo di difesa, mentre i 14mila pezzi donati dalla comunità cinese cittadina, anch'essi in arrivo, saranno consegnati alle categorie più esposte, in particolare alle forze dell'ordine ma un certo quantitativo sarà disponibile anche per cittadini che dovessero avere esigenze particolari", continua Ziberna.

"Entro qualche giorno, inoltre, arriverà nuovamente, nelle vostre case, un dépliantino con tutte le informazioni aggiornate e diversi numeri telefonici e l'elenco dei link per avere tantissimi servizi per ogni settore. Stiamo anche preparando dei collegamenti online per il tempo libero, con musica, arte e intrattenimenti vari per chi è costretto a rimanere a casa senza grandi cose da fare. È di pochi minuti fa la notizia che il Governo intende inasprire le sanzioni per i trasgressori portando le multe addirittura a 3mila euro. Domani cercheremo di capire meglio e poi vi informeremo. Mi raccomando, teniamo su il morale, per i nostri cari, per noi stessi. Sappiate tutti che non siete e non sarete soli. Siamo insieme. Tutti noi. Insieme", conclude il sindaco.