'Quattro morti in due settimane, a Trieste servono forze dell'ordine'

"Trieste la città più sicura d’Italia. Questo il messaggio sbandierato ai quattro venti dopo un'indagine di Numbeo.com che, ai primi di gennaio 2021, collocava il nostro capoluogo primo in Italia e decimo al mondo in tema di sicurezza", esordisce così la nota del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Trieste.

"Con quello di ieri, in queste ultime due settimane siamo al rinvenimento del quarto cadavere. Fatti di sangue esecrabili, ferite aperte e dolorose per tutta la comunità. Fatti che tengono impegnati gli operatori della Polizia scientifica e della Squadra mobile 24 ore su 24. Poliziotti che nel doveroso silenzio - che necessariamente avvolge la fase delle indagini preliminari - lavorano senza sosta come sono abituati a fare tutti i poliziotti di questa provincia dimenticata da tutte le istituzioni. Dimenticata perché l’esodo dei pensionati non conosce sosta, mentre si continua a investire sulle telecamere e non sul ripianamento degli organici".

"È innegabile che le telecamere contribuiscano a rendere efficace la fase repressiva post-delictum, apportando un contributo fattivo a individuare i colpevoli, ma sul fronte della prevenzione è solo l’Uomo che può intervenire a bloccare l’azione delittuosa prima che si compia. Non esiste (ancora) una telecamera animata capace di fermare il criminale, recuperare la refurtiva e impedire il compimento di un efferato delitto", denuncia il segretario Fabrizio Maniago.

"I dati ufficiali della Questura sono impietosi e palesano un saldo negativo di oltre cento colleghi in meno negli ultimi dieci anni. Saldo negativo che continua inesorabile ogni anno. E così, per sopravvivere, si lasciano morire di morte naturale, per autoconsunzione, i presìdi sul territorio. Prima quello all’Ospedale Maggiore che copriva le 24 ore. Quanti interventi nel corso degli anni ruggenti in cui le risse erano all’ordine del giorno, i furti ai danni dei malati e di chi non può difendersi venivano combattuti dal poliziotto in carne e ossa! Il poliziotto era (ed è) deterrenza, prevenzione, non è un Polifemo elettronico che si limita a registrare il crimine, ma lo combatte in tempo reale!".

"Poi il morbo ha colpito il posto fisso presso il Tribunale. Il continuo esodo non risparmia nessuno e così il commissariato di Rozzol Melara che un tempo contava oltre trenta poliziotti, due volanti, una Squadra di Polizia Giudiziaria estremamente efficiente, oggi è ridotto ai minimi termini con uno/due operatori al giorno che danno seguito solo alle deleghe giudiziarie, mentre l’Ufficio passaporti è più chiuso che aperto durante l’anno. Non se la passa meglio il commissariato di San Sabba, destinatario di un bacino d’utenza mastodontico, oggi in gravissima sofferenza di personale così come l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ricettacolo di tutte le istanze del territorio. Questa oggettiva grave carenza di organico diventa insostenibile in relazione ai flussi migratori di ingresso che impegnano i colleghi della Frontiera e della Questura in maniera totalizzante durante il periodo estivo e non solo posto che, anche in questi primi mesi invernali, il flusso non si è mai fermato del tutto come accadeva in passato, ma continua a registrare una decina d'ingressi al giorno".

"In questo difficilissimo momento storico è assolutamente necessario investire in energie fresche che coprano le uscite e ripianino le quiescenze in cui, scelte assai poco lungimiranti poste in essere sotto il mantra della spending review non hanno considerato la sicurezza quale volano dell’economia per tutti i consociati ed oggi questo lo tocchiamo con mano. Trieste merita di più, merita una robusta iniezione di giovani poliziotti sul campo, merita di non dover leggere dell’ennesimo cadavere sulle locandine delle edicole. Tutto questo sarà possibile solo se daremo quella giusta attenzione agli organici delle forze dell'ordine e alle infrastrutture. Senza un serio investimento sulla sicurezza e, in primis, sugli organici, imploderemo in noi stessi non riuscendo tra un po' nemmeno a evadere l’ordinario", conclude la nota del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia triestino.