E' un uomo friulano, di età compresa tra i 30 e 40 anni, la denuncia depositata in Procura a Udine rientrante nelle nuove norme del 'codice rosso', che riguarda per i reati di violenza domestica e di genere, come conferma il Procuratore Antonio De Nicolo. L'uomo è vittima di stalking da parte dell'ex compagna che non si rassegnava alla fine della loro storia.