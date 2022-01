'Rifornimento' di droga nel parcheggio del supermercato

La Polizia di Stato di Trieste e Udine ha arrestato per spaccio, in flagranza di reato, un 49enne udinese e una 59enne di Capodistria. L’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di sabato 15 gennaio nel parcheggio di un supermercato di Muggia, nella zona di Strada Provinciale Farnei.

Gli agenti stavano monitorando i movimenti del 49enne, noto pusher di stupefacenti. L’uomo era arrivato a bordo di un’auto, guidata da una giovane donna, denunciata per aver concorso nel reato, e ha atteso all’interno del negozio l’arrivo di una vettura con targa slovena. A bordo di quest’ultima, è avvenuto lo scambio droga/soldi con la donna.

A quel punto i poliziotti, che hanno assistito a tutta la scena, hanno bloccato simultaneamente tutte le persone coinvolte nella vicenda: nelle concitate fasi del fermo, il 49enne ha provato a liberarsi di due involucri, contenenti complessivamente 71 grammi di eroina e due grammi di cocaina. La donna slovena, invece, è stata fermata a bordo della sua auto e trovata in possesso di 2.400 euro in contanti, appena ricevuti in cambio dello stupefacente.

Sono così scattati i due arresti: l’uomo è stato portato nel carcere di Udine, mentre la 59enne slovena in quello di Venezia, in attesa dell’udienza di convalida.

Martedì, il Gip del Tribunale di Trieste ha convalidato l’arresto della coppia, con applicazione della misura cautelare in carcere per entrambi.