'Ripulisce' la casa, arrestata domestica infedele

Da tempo si era insospettita per gli ammanchi di denaro contante nella sua abitazione di Colloredo di Monte Albano. Così ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Majano che hanno avviato un'indagine.

A finire nel mirino dei militari, una collaboratrice domestica di 64 anni, residente nella zona collinare. La donna è stata sorpresa all'uscita dell'abitazione della sua datrice di lavoro con 640 euro, in banconote di vario taglio, appena rubate.

È scattato allora l'arresto, per furto aggravato in flagranza. La domestica è stata sottoposta alla misura cautelare dei domiciliari ed è in attesa del rito per direttissima che si terrà nella tarda mattinata di oggi. Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria.